Президент Южной Кореи объявил семь регионов "особыми зонами стихийного бедствия"

ТАСС, 7 августа. Президент Республики Корея Мун Чжэ Ин в пятницу объявил семь городов и уездов страны "особыми зонами стихийного бедствия" на фоне непрекращающихся ливней. Об этом сообщил заместитель пресс-секретаря главы государства Юн Чжэ Кван на брифинге.

По его словам, наиболее пострадавшими регионами названы город Ансон провинции Кёнгидо, уезд Чхорвон провинции Канвондо, а также города Чхунчжу, Чечхон и уезд Ымсон провинции Чхунчхон-Пукто. Кроме того, в этот список вошли города Чхонан и Асан провинции Чхунчхон-Намдо. При этом власти могут расширить данный перечень после проведения дополнительных оценок масштабов разрушений в других регионах, отметил Юн Чжэ Кван.

Как поясняет агентство Yonhap, объявление данных регионов зонами бедствия позволит правительству Республики Корея более активно финансировать работы по восстановлению от нанесенного стихией ущерба. В частности, власти смогут выделить из госбюджета от 50% до 80% средств, необходимых для ликвидации последствий проливных дождей.

По последним данным, обрушившиеся на Корейский полуостров аномальные ливни унесли жизни как минимум 17 человек в Южной Корее, еще 10 по-прежнему числятся пропавшими без вести. Из-за стихии около 2,5 тыс. граждан были эвакуированы, разрушены более 6 тыс. зданий.