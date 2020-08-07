Экс-ректора КНИТУ Дьяконова приговорили к 7,5 года колонии по делу о мошенничестве

ТАСС, 7 августа. Бывший ректор Казанского национального исследовательского технологического университета (КНИТУ) Герман Дьяконов, обвиняемый по нескольким эпизодам мошенничества, приговорен к 7 годам и 6 месяцам колонии общего режима. Об этом в пятницу журналистам сообщили в пресс-службе Вахитовского районного суда.

"Дьяконову Г. С. назначено окончательное наказание в виде лишения свободы сроком 7 лет 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении.

Суд также огласил приговор в отношении проректора по развитию, заведующего кафедры плазмохимических и нанотехнологий высокомолекулярных материалов Ильдара Абдуллина, доцента кафедры менеджмента и предпринимательской деятельности Аркадия Брысаева, профессора кафедры менеджмента и предпринимательской деятельности Екатерины Сергеевой, профессора (заведующей лабораторией) кафедры "ПНТВМ" Лилии Джанбековой, ассистента кафедры инноватики в химической технологии Игоря Дубовика, декана факультета технологии переработки каучуков и эластомеров, доцента кафедры технологии синтетического каучука Валентины Шкодич, уточнили в пресс-службе суда.

По решению суда Абдуллину назначено наказание в виде лишения свободы сроком 7 лет 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, Сергеевой - в виде лишения свободы сроком 4 года условно с испытательным сроком на 4 года. Брысаев осужден на 4 года лишения свободы условно с испытательным сроком на 4 года, Джанбекова - на 2 года 6 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком на 2 года, Шкодич - на 3 года условно с испытательным сроком на 3 года и Дубовик приговорен к 3 годам лишения свободы условно с испытательным сроком на 3 года. Гражданский иск КНИТУ оставлен без рассмотрения, уточнили в суде.