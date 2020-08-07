Прокурор просит восемь лет колонии для руководителя секты "бога Кузи" Цукермана

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Гособвинение просит приговорить к восьми годам колонии руководителя секты "бога Кузи" Юрия Цукермана, обвиняемого по делу о хищении 215 млн рублей. Как уточнили ТАСС в пресс-службе Тушинского районного суда Москвы, где рассматривается дело по существу, приговор в отношении Цукермана будет оглашен 17 августа.

"Гособвинение в ходе прений сторон запросило для подсудимого восемь лет лишения свободы. Приговор будет оглашен 17 августа в 15:00 мск", - сказала пресс-секретарь суда Марина Свиридова.

По версии следствия, Цукерман изготовил поддельные документы, на основании которых в 2016 году Химкинским городским судом было вынесено решение о взыскании в его пользу свыше 215 млн рублей, находившихся на хранении в уполномоченном органе в качестве вещественных доказательств по ранее возбужденному уголовному делу в отношении духовного лидера секты Андрея Попова. При задержании у Цукермана в 2018 году была обнаружена часть похищенных средств в размере более 85 млн рублей, а также изъято имущество, приобретенное злоумышленником на похищенные деньги.

Сам Попов и его ближайшие помощники были задержаны в сентябре 2015 года. Главному бухгалтеру секты Галине Маркевич, Попову и двум его пособницам - Надежде Розановой и Жанне Фролушкиной - предъявлены обвинения по ч. 4 ст. 159 ("Мошенничество в особо крупном размере") и ст. 239 ("Создание религиозного или общественного объединения, деятельность которого сопряжена с насилием над гражданами или иным причинением вреда их здоровью") УК РФ. Они уже отбыли наказание, назначенное судом.