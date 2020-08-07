США выделили Ливану помощь в размере $17 млн после взрыва в Бейруте

ТАСС, 7 августа. Американские власти выделили Ливану $17 млн в качестве экстренной помощи после сильного взрыва, произошедшего в морском порту Бейрута.

Что известно о взрыве в порту Бейрута

Об этом сообщили в пятницу в посольстве США в ливанской столице.

"США уже выделили $17 млн срочной помощи для борьбы с последствиями ужасного взрыва. Вашингтон продолжит оказывать поддержку народу Ливана", - говорится в сообщении, размещенном в Twitter американской дипмиссии. В нем также отмечается, что помощь включает в себя в том числе поставки медикаментов и продовольствия.