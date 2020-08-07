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Взрыв в порту Бейрута

США выделили Ливану помощь в размере $17 млн после взрыва в Бейруте

Вашингтон продолжит оказывать поддержку народу Ливана, сообщили в американском посольстве

ТАСС, 7 августа. Американские власти выделили Ливану $17 млн в качестве экстренной помощи после сильного взрыва, произошедшего в морском порту Бейрута.

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Об этом сообщили в пятницу в посольстве США в ливанской столице.

"США уже выделили $17 млн срочной помощи для борьбы с последствиями ужасного взрыва. Вашингтон продолжит оказывать поддержку народу Ливана", - говорится в сообщении, размещенном в Twitter американской дипмиссии. В нем также отмечается, что помощь включает в себя в том числе поставки медикаментов и продовольствия.

 

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СШАЛиванВзрыв в порту Бейрута
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