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Пять человек пострадали в ДТП с маршруткой в Саранске

Пострадавших уже осмотрели медики

ТАСС, 7 августа. Маршрутка столкнулась с легковушкой в Саранске, пострадали пять человек, сообщили в пятницу журналистам в ГИБДД по республике.

"Маршрутное такси №15 двигалось по ул. Гагарина по своей полосе. Chevrolet Niva выехала с улицы Мичурина и совершила столкновение с маршруткой. В результате оба транспортных средствах отбросило на световую опору. На месте ДТП скорой медицинской помощью были осмотрены пять пассажиров маршрутки", - говорится в сообщении.

В ведомстве не уточнили характер полученных пассажирами травм.

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