В Тверской области задержали обвиняемого в убийстве, совершенном в 2010 году

ТАСС, 7 августа. Следователи СК установили и задержали мужчину в Тверской области, который обвиняется в убийстве местного жителя в 2010 году. Расследование осложнялось отсутствием непосредственных свидетелей преступления и недостаточностью улик, сообщила в пятницу пресс-служба регионального следственного управления СК РФ.

"В августе 2020 года в рамках осуществления деятельности по раскрытию преступлений прошлых лет, работа по уголовному делу активизирована, и получена дополнительная информация об обстоятельствах совершения убийства молодого человека. Установлено лицо, причастное к совершению данного преступления. Им оказался житель поселка Пено Тверской области 1976 года рождения. Мужчиной дана явка с повинной, а также признательные показания относительно совершенного им преступления, он задержан", - говорится в сообщении на сайте следственного управления.

По данным следствия, в июле 2010 года в поселке Соблаго Пеновского района между двумя мужчинами произошел конфликт, злоумышленник нанес множественные удары потерпевшему, от которых тот умер. Чтобы скрыть следы преступления, он скинул тело в пожарный пруд. Свидетелей убийства не было, а на начальном этапе расследования было собрано недостаточно улик, отметили в пресс-службе.

Преступление раскрыли в ходе совместной работы сотрудников СК и регионального управления МВД. "В настоящий момент решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу", - добавили в пресс-службе.