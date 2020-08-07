Разлив топлива произошел на реке Амбарная в Норильске

"В 15:15 (по местному времени - прим. ТАСС) на телефон оперативного дежурного поступила информация: при перекачке топливно-водяной смеси из танков, расположенных у р. Амбарная, где происходит ликвидация последствий ЧС, произошел обрыв гибкого трубопровода, произошел разлив на рельеф местности с последующим попаданием в р. Амбарную. Работы проводит организация "Политех", - сообщил собеседник агентства.

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Разлив топливно-водяной смеси произошел на реке Амбарная в Норильске во время работ по ликвидации последствий аварии, произошедшей на ТЭЦ-3 в конце мая. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Росприроднадзора.

По предварительной информации компании "Политех", в реку попал 1 куб. м топлива. Сотрудники Росприроднадзора, которые находятся в регионе, подтвердить эти данные не могут.

Вопреки распоряжению президента РФ Владимира Путина, компания не сообщила о проводимых работах, которые должны вестись под надзором сотрудников Росприроднадзора.

Отмечается, что в настоящее время Енисейское Межрегиональное управление Росприроднадзора взяло на контроль ситуацию, организуются надзорные мероприятия по инциденту. В субботу будет проведен штаб, на котором будет принято решение о вылете сотрудников Росприроднадзора и взятии проб.

По данным Норильско-Таймырской энергетической компании (НТЭК, входит в группу "Норникель"), объем разлившейся смеси - от 100 до 250 литров, а работы по перекачке остановлены. "Площадь разлива составила 5 на 10 метров, объем разлившейся смеси - от 100 до 250 литров. Разлив локализован, трубопровод отключен. Производится зачистка данного участка с выемкой грунта и обработкой сорбентом", - сообщили ТАСС в пресс-службе компании.