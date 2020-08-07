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Два человека пострадали при столкновении четырех машин на Можайском шоссе в Москве

Движение на месте аварии затруднено

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Четыре автомобиля столкнулись на Можайском шоссе в Москве, в результате ДТП пострадали два человека. Об этом в пятницу ТАСС сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

"В 12:40 на Можайском шоссе в районе дома 5 произошло ДТП с участием четырех транспортных средств, пострадали два человека, решается вопрос об их госпитализации", - сказал собеседник агентства.

В настоящее время на месте работают сотрудники правоохранительных органов, обстоятельства и причины ДТП устанавливаются.

Со своей стороны источник ТАСС в экстренных службах уточнил, что движение на месте аварии существенно затруднено.

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