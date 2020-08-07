Источник: спортсмена Евлоева не оказалось среди ликвидированных в ходе КТО в Ингушетии

МАГАС, 7 августа. /ТАСС/. Личности ликвидированных в ходе контртеррористической операции в Назрани (Ингушетия) установлены, среди них нет борца Муслима Евлоева, как сообщалось ранее, уточнил ТАСС источник в правоохранительных органах республики.

По данным Национального антитеррористического комитета (НАК), силовики в ходе КТО в Назрани и Малгобекском районе Ингушетии ликвидировали двоих бандитов, один задержан. По имеющимся данным, они намеревались совершить несколько преступлений террористической направленности в республике.

Как сообщал источник в правоохранительных органах, среди ликвидированных мог быть уроженец региона Муслим Евлоев, который выступал за сборную Киргизии по вольной борьбе. "Личности ликвидированных установлены, они участники незаконного вооруженного формирования", - сказал собеседник агентства. По его словам, Муслим Евлоев, по предварительным данным, сбежал. Задержан его родственник.

Источник отметил, что спецоперация проводилась в рамках расследования уголовного дела об убийстве сотрудника Росгвардии на прошлой неделе.