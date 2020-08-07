Двое рабочих погибли при ремонте цистерны на Оскольском электрометаллургическом комбинате

ТАСС, 7 августа. Двое работников Оскольского электрометаллургического комбината в Белгородской области погибли на рабочем месте, еще один травмирован. Следственные органы начали проверку после случившегося, сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по региону.

"Следственным отделом по городу Старый Оскол следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Белгородской области организовано проведение доследственной проверки по факту гибели работников на Оскольском электрометаллургическом комбинате. Вечером 6 августа 2020 года в территориальный следственный отдел поступило сообщение о гибели на территории ОЭМК двух работников и одном пострадавшем", - говорится в сообщении.

По предварительной версии следствия, инцидент произошел в ходе планового ремонта цистерны, в которой хранится оксид цинка. Работники комбината и компании-подрядчика замеряли температуру и уровень кислорода к цистерне. В резервуар упал измерительный прибор, пытаясь достать его, погибли двое рабочих.

"Пытавшийся оказать им помощь третий работник потерял сознание, ему своевременно была оказана помощь прибывшими на место происшествия сотрудниками спасательной службы, он находится в больнице", - уточняет пресс-служба.

Следствие установит причины смерти рабочих, выясняются все обстоятельства произошедшего. Следователи изучают документацию по технике безопасности на предприятии.

Оскольский электрометаллургический комбинат - единственное в России металлургическое предприятие полного цикла, где применяются технология прямого восстановления железа и плавка в электропечах, позволяющие получать металл, практически свободный от вредных примесей и остаточных элементов. Основными потребителями являются предприятия автомобильной, машиностроительной, трубной промышленности. Комбинат входит в холдинг "Металлоинвест".