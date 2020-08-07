Источник раскрыл подробности допроса экс-владельца судна, привезшего селитру в Ливан

НИКОСИЯ, 7 августа. /Корр. ТАСС Максим Рыжков/. Предприниматель Игорь Гречушкин, являвшийся в свое время владельцем судна Rhosus, которое в 2014 году доставило в морской порт Бейрута аммиачную селитру, сдетонировавшую шесть лет спустя при взрыве в ливанской столице, давал показания кипрским властям в доброжелательном тоне. Об этом в пятницу сообщил ТАСС источник в кипрской полиции, рассказавший о некоторых подробностях состоявшегося утром в четверг визита стражей порядка к предпринимателю и ни разу не употребивший слова "допрос" в отношении формата общения властей с бизнесменом.

"На основании запроса, который поступил от отделения Интерпола в Ливане, сотрудники полиции нашли адрес проживания бывшего владельца судна и встретились с ним. Они взяли у него необходимые показания, задав те несколько вопросов, которые были им переданы из Бейрута. И их собеседник доброжелательно на них отвечал", - сообщил источник.

Он также сказал, что предприниматель, хотя и не имеет кипрского паспорта, легально проживает на острове, поскольку его супруга является гражданкой Кипра.

Газета Phileleftheros в пятницу также сообщила со ссылкой на собственные источники, что вопросы, заданные полицией Гречушкину, касались как характера груза, который находился на борту, так и маршрута следования судна: откуда этот груз везли и куда собирались его направить.

Мощный взрыв на складе в порту Бейрута прогремел 4 августа. Взрывной волной уничтожены и повреждены десятки домов, более 300 тыс. человек остались без крова. Погибли 149 человек, пострадали около 5 тыс., десятки числятся пропавшими без вести. По данным МВД Ливана, причиной трагедии стало произошедшее во время сварочных работ возгорание свыше 2,7 тыс. тонн аммиачной селитры, конфискованной таможенными службами еще шесть лет назад.