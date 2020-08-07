После ликвидации бандитов в Ингушетии возбудили дело

МАГАС, 7 августа. /ТАСС/. После ликвидации двоих бандитов в Ингушетии возбудили уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов, сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону в пятницу.

"В Республике Ингушетия по факту посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов возбуждено уголовное дело. Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления", - говорится в сообщении.

По информации следствия, в Назрани двое вооруженных огнестрельным оружием и боеприпасами граждан оказали сопротивление сотрудникам УФСБ России по Республике Ингушетия.

По данным Национального антитеррористического комитета (НАК), силовики в ходе КТО в Назрани и Малгобекском районе Ингушетии ликвидировали двоих бандитов, еще одного задержали. По имеющимся данным, они планировали совершить преступления террористической направленности на территории республики.