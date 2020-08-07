Источник: СК не стал возбуждать дело против экс-главы ГВСУ за вымогательство взятки

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Следователи центрального аппарата СК РФ по итогам доследственной проверки отказались возбуждать уголовное дело о вымогательстве у экс-начальника ЦСКА Михаила Барышева взятки бывшим руководителем Главного военного следственного управления (ГВСУ) Александром Сорочкиным. Об этом ТАСС сообщил источник, близкий к следствию.

"По результатам проверки вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении Сорочкина", - сказал собеседник агентства. Он напомнил, что доследственная проверка в отношении Сорочкина проводилась по личному поручению главы Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина, который назначил для ее проведения следователей по особо важным делам центрального аппарата СК.

Как сообщалось ранее, бывший начальник ЦСКА Михаил Барышев, обвиняемый в преступлениях коррупционной направленности, в начале марта этого года написал явку с повинной по одному из эпизодов дачи взятки. По данным источника агентства, Барышев утверждает, что был вынужден дать взятку занимавшему должность заместителя председателя Следственного комитета РФ - руководителю Главного военного следственного управления Александру Сорочкину. Его заявление зарегистрировано в книге учета сообщений о преступлениях Главной военной прокуратуры, а также было направлено председателю СК Бастрыкину генпрокурором РФ для проведения соответствующей проверки. Как сообщалось ранее, экс-глава ЦСКА утверждает, что генерал вымогал у него взятку.

Официальными комментариями надзорного ведомства и следственных органов ТАСС пока не располагает. Защита Барышева в мае подтверждала ТАСС о заявленной Барышевым жалобе, однако отказалась комментировать детали заявления своего подзащитного.

Указом президента РФ от 22 апреля генерал-полковник юстиции Александр Сорочкин был освобожден от занимаемой должности и уволен с военной службы.

В декабре 2019 года Главное военное следственное управление Следственного комитета РФ предъявило Барышеву обвинение в окончательной редакции. Защита и обвиняемый приступили к ознакомлению с материалами уголовного дела, которое насчитывает около 100 томов. В окончательной редакции Барышев обвиняется в четырех эпизодах получения взяток (ст. 290 УК РФ), покушении на побег (ч. 3 ст. 30, ст. 313 УК РФ), превышении должностных полномочий (ст. 286 УК РФ) и мошенничестве (ст. 159 УК РФ). Вину он не признает.