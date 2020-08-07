{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Отбывающий наказание в колонии под Владимиром осужден на 18 лет за участие в банде Хаттаба

Ранее его признали виновным в посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа

ВЛАДИМИР, 7 августа. /ТАСС/. Верховный суд Чеченской Республики приговорил к 18 годам лишения свободы осужденного, отбывавшего наказание в колонии на территории Владимирской области, за участие в бандгруппе полевого командира Хаттаба. Об этом в пятницу сообщили журналистам в пресс-службе УФСБ по Владимирской области.

"В августе 2020 года Верховным судом Чеченской Республики Уманцев А. Г. признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 317 УК РФ ("Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа"), по совокупности преступлений ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 18 лет в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил", - сообщили в пресс-службе.

Как уточняется, сотрудники УФСБ России по Владимирской области установили, что отбывавший наказание в ИК-6 Владимирской области заключенный 1978 года рождения участвовал в боестолкновении с военнослужащими федеральных сил в районе станции Червленная Чеченской Республики в составе бандгруппы под руководством полевого командира Хаттаба 4 октября 1999 года.

Теги
РоссияВладимирская область
Дело Александра Винника
Кассационный суд Парижа отклонил жалобу защиты Винника по поводу его заключения под стражу
Первое заседание исправительного суда по делу Винника состоится 14 сентября
Читать полностью