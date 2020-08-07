Отбывающий наказание в колонии под Владимиром осужден на 18 лет за участие в банде Хаттаба

ВЛАДИМИР, 7 августа. /ТАСС/. Верховный суд Чеченской Республики приговорил к 18 годам лишения свободы осужденного, отбывавшего наказание в колонии на территории Владимирской области, за участие в бандгруппе полевого командира Хаттаба. Об этом в пятницу сообщили журналистам в пресс-службе УФСБ по Владимирской области.

"В августе 2020 года Верховным судом Чеченской Республики Уманцев А. Г. признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 317 УК РФ ("Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа"), по совокупности преступлений ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 18 лет в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил", - сообщили в пресс-службе.

Как уточняется, сотрудники УФСБ России по Владимирской области установили, что отбывавший наказание в ИК-6 Владимирской области заключенный 1978 года рождения участвовал в боестолкновении с военнослужащими федеральных сил в районе станции Червленная Чеченской Республики в составе бандгруппы под руководством полевого командира Хаттаба 4 октября 1999 года.