Все магазины "Ашан" в Московском регионе проверяют из-за угрозы взрыва

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Специалисты оперативных служб проверяют все магазины "Ашан" в Москве и Московской области после поступившего сообщения с угрозой взрыва. Об этом ТАСС в пятницу сообщил источник в правоохранительных органах.

"Поступило анонимное сообщение от неизвестного о том, что во всех "Ашанах" в Московском регионе заложены взрывные устройства. На места выехали специалисты, кинологи. Информация проверяется", - сказал собеседник агентства, добавив, что магазины продолжают работать в штатном режиме. Кроме того, по данным источника, в Москве также "заминированы" несколько больниц, в том числе роддомы. Эвакуация людей не проводилась.

В минувший понедельник в администрации 50 московских ТЦ, всех супермаркетов сети "Ашан", нескольких больниц, в том числе родильных домов, также поступали сообщения о "минировании". Ни одна из угроз не подтвердилась.

Волна "минирований" началась в городах России в ноябре 2019 года. Неизвестные отправляют письма по электронной почте с информацией об угрозах взрывов в судах, школах, торговых центрах, магазинах, вузах. С марта 2020 года начали поступать сообщения об угрозах взрывов на бортах самолетов. Все сообщения оказались ложными, ФСБ России сообщала о блокировке пяти иностранных ресурсов, с которых они поступали.