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Задержание россиян в Белоруссии
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СК РФ начал доследственную проверку обстоятельств задержания россиян в Белоруссии

После анализа сведений Следственный комитет даст произошедшему правовую оценку

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Следственный комитет РФ организовал доследственную проверку обстоятельств задержания в Белоруссии 33 граждан России. Об этом журналистам сообщила в пятницу официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

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"В Главном следственном управлении Следственного комитета проводится процессуальная проверка обстоятельств, в результате которых 29 июля на территории Республики Беларусь были задержаны граждане России", - сказала она.

После тщательного анализа всех необходимых сведений СК РФ даст им соответствующую правовую оценку.

Белорусская сторона сообщила о задержании в ночь на 29 июля 33 граждан России, их обвиняют в подготовке теракта. Выступая 4 августа с посланием к народу и парламенту, президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что россияне были отправлены в страну намеренно.

Теги
БелоруссияРоссияЗадержание россиян в Белоруссии
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