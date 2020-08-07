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Дело Александра Винника
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Кассационный суд Парижа отклонил жалобу защиты Винника по поводу его заключения под стражу

Первое заседание исправительного суда по делу Винника состоится 14 сентября

ПАРИЖ, 7 августа. /ТАСС/. Кассационный суд Парижа не удовлетворил жалобу защиты россиянина Александра Винника на его заключение под стражу во Франции на основании европейского ордера на арест, выданного Парижем. Об этом говорится в решении суда, полученном ТАСС.

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"Данный запрос отклонен судом", - гласит документ. Защита Винника просила освободить его во Франции под судебный контроль или перевести его под домашний арест в связи с пандемией коронавируса и небезопасностью нахождения в тюрьме. После рассмотрения жалобы адвокатов в суде заявили, что избранная ранее мера в отношении россиянина "не идет вразрез с европейскими правовыми нормами".

Адвокаты Винника в настоящий момент изучают решение суда и пока воздерживаются от комментариев относительно своих дальнейших шагов в связи с этим делом.

Александр Винник был задержан во время отдыха в Греции 25 июля 2017 года по запросу США, где его обвиняют в отмывании от $4 млрд до $9 млрд через ныне несуществующую интернет-биржу криптовалют ВТС-е. 19 декабря 2019 года министр юстиции Греции Костас Циарас принял решение о последовательной экстрадиции россиянина сначала во Францию, а затем в США и Россию, несмотря на заверения греческой стороны о том, что европейский ордер, выданный Парижем, уже утратил силу. Защита обжаловала это решение в Госсовете, но суд его подтвердил. Сам Винник обвинения, выдвинутые Вашингтоном и Парижем, отверг и выразил согласие на экстрадицию на родину.

23 января Винник был экстрадирован во Францию, где его подозревают в краже личных данных и вымогательстве. 28 января суд в Париже принял решение оставить Винника под стражей. 17 февраля парижский суд, рассматривая апелляцию защиты, вновь постановил оставить россиянина под стражей. 12 мая суд Парижа отказался освободить Винника из-под стражи по медицинским показаниям.

Как сообщила ранее адвокат россиянина Ариан Зимра подтвердила, что первое заседание исправительного суда по делу Винника состоится 14 сентября.

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