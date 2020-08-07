Более 120 тыс. человек остались без электричества в Нью-Йорке

ТАСС, 7 августа. Более 120 тыс. жителей Нью-Йорка остались без электричества в пятницу. Как сообщил телеканал ABC , проблемы с энергоснабжением вызваны последствиями тропического шторма Isaias.

Кроме того, энергетическая компания Con Edison, обеспечивающая электроснабжение города, информировала о сбое на Манхэттене, который начался в пятницу около 05:00 (12:00 мск). Его причины пока не установлены. На своей странице в Twitter компания отметила, что уже восстанавливает подачу энергии и выясняет причины сбоя.

Оператор общественного транспорта Нью-Йорка MTA, отвечающий за метро, автобусы и две железные дороги, предупреждает о возможных задержках в движении транспорта.

Как указывает ABC, по всему Восточному побережью США из-за шторма без света остаются около 1,3 млн человек.

Ураган Isaias обрушился на штат Северная Каролина вечером в понедельник. К настоящему времени он ослаб до тропического шторма. Ранее американские СМИ сообщили, что Isaias оставил без электроэнергии более 3 млн потребителей в девяти штатах Восточного побережья США. По меньшей мере шесть человек погибли.