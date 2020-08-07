СМИ: число взятых под стражу по делу о взрыве в Бейруте увеличилось до 19

БЕЙРУТ, 7 августа. Правоохранительные органы Ливана задержали и поместили под стражу по делу о взрыве в порту Бейрута 19 человек, сообщил в пятницу ливанский телеканал LBCI со ссылкой на данные источника в правоохранительных органах. Также сообщается о начале расследования в отношении бывшего генерального директора таможни Шафика Мерхи.

Что известно о взрыве в порту Бейрута

Накануне было объявлено о задержании 16 чиновников администрации морского порта Бейрута, где 4 августа произошел мощный взрыв.

В тот же день правительство Ливана приняло решение поместить под домашний арест всю администрацию порта, пока не будет установлена ответственность конкретных должностных лиц за произошедший взрыв, было принято правительством Ливана во вторник. Как заявил премьер-министр Хасан Диаб, все виновные в случившейся трагедии понесут заслуженное наказание.