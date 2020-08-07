Следователи проверяют информацию о падении ребенка с теплохода в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 августа. /ТАСС/. Следователи проводят доследственную проверку по опубликованной СМИ информации о падении ребенка с прогулочного теплохода в Санкт-Петербурге. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба Северо-Западного следственного управления на транспорте СК РФ.

"Санкт-Петербургским следственным отделом на транспорте Северо-Западного следственного управления на транспорте СК РФ проводится доследственная проверка по сообщению средств массовой информации о падении ребенка с прогулочного теплохода", - сказано в сообщении.

2 августа при проходе под одним из мостов в Санкт-Петербурге ребенок, зацепившись за него, упал с теплохода в воду. Очевидцы произошедшего бросились на помощь мальчику и достали его из воды, отметили в пресс-службе со ссылкой на информацию, опубликованную ранее в интернете.

Северо-Западная транспортная прокуратура сообщила также со ссылкой на данные СМИ, что инцидент произошел на пересечении Крюкова канала и реки Мойки. Региональная транспортная прокуратура также приступила к проверке по факту случившегося.