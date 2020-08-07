В Мариуполе националисты второй раз за неделю напали на приемную "Оппозиционной платформы"

КИЕВ, 7 августа. /ТАСС/. Националисты второй раз за неделю совершили нападение на общественную приемную украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) в Мариуполе Донецкой области. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба партии.

"В Мариуполе в ночь на 7 августа национал-радикалы совершили очередное нападение на общественную приемную партии. В результате этой варварской выходки разбиты окна, повреждены двери приемной", - говорится в сообщении организации с уточнением, что в конце июля радикалы, разбили окна приемной ОПЗЖ в Мариуполе.

"За последние полгода это уже третье нападение на нашу общественную приемную [в Мариуполе]. Если правоохранительные органы будут и дальше бездействовать, то в следующий раз хулиганствующие молодчики могут не только повредить фасад здания, но и, например, бросить гранату, как это было в Полтаве, или поджечь помещение, когда в нем будут находиться люди. Мы убеждены, что это нападение совершено по политическим мотивам и напрямую связано с нашей активной деятельностью и работой в Мариуполе", - сказал член политсовета мариупольского отделения ОПЗЖ Максим Ткач.

Оппозиция призвала власть отреагировать на действия радикалов в стране.

"Мы требуем найти и наказать всех виновных. Как бы не пытались запугать людей национал-радикалы, у них ничего не получится. Поддержка "Оппозиционной платформы - За жизнь" на Донетчине растет. Мы будем продолжать отстаивать мир и прекращение военных действий в Донбассе, защищать права людей на родной язык и образование, бороться с проявлениями радикализма и экстремизма", - подчеркивают мариупольские оппозиционеры.

Нападение на оппозиционеров

3 августа ОПЗЖ сообщила, что неизвестные облили краской стены регионального офиса организации в Ужгороде. 22 июля радикалы совершили нападение на офис общественной приемной ОПЗЖ в Краматорске Донецкой области, разбив стекло во входной двери. За день до этого националисты облили зеленкой депутата Рады от ОПЗЖ Олега Волошина. Нападавший был задержан, однако отпущен судом под поручительство экс-президента, депутата Рады Петра Порошенко.

Регулярно совершаются акты вандализма против харьковского офиса ОПЗЖ, а 29 июня было совершено нападение на приемную партии в Киеве. Кроме того, 3 июля депутат Верховной рады, член фракции ОПЗЖ Илья Кива сообщил о том, что националисты бросили гранату в полтавский офис партии. Перед этим происшествием было зафиксировано еще несколько нападений на отделения партии в разных населенных пунктах Украины, а 23 мая националисты напали на офис главы политсовета партии Виктора Медведчука в центре Киева.