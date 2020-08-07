Экс-полковника МВД Захарченко вернули в "Матросскую Тишину" для ознакомления с новым делом

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Бывшего полковника МВД Дмитрия Захарченко этапировали в СИЗО "Матросская Тишина" из колонии в Мордовии, где он отбывает наказание по первому уголовному делу, для ознакомления с материалами по второму делу в его отношении. Об этом ТАСС сообщил его адвокат Станислав Мальцев.

"Я уже вышел из дела Захарченко, но знаю, что его сначала вывезли в ИК-5 в Мордовию, но потом вернули в столицу. Сейчас он в СИЗО-1", - сказал он.

Захарченко этапировали в Москву для ознакомления с новым уголовным делом в конце марта, но потом вернули в колонию из-за эпидемии коронавируса. Ему предъявили обвинение по двум эпизодам получения взятки на общую сумму более 1,5 млрд рублей. Материалы нового дела насчитывают 57 томов.

Дмитрий Захарченко был задержан и арестован в сентябре 2016 года. Ему были предъявлены обвинения в воспрепятствовании производству предварительного расследования (ст. 294 УК РФ) и получении двух взяток в особо крупном размере (ст. 290 УК РФ). Пресненский суд Москвы 10 июня 2019 года приговорил его к 13 годам колонии строгого режима и штрафу в размере 117,99 млн рублей, лишив звания полковника, госнаград и права занимать руководящие должности в госорганах в течение двух лет. Позднее Мосгорсуд сократил срок приговора на полгода.