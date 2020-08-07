В Москве пять торговых центров проверяют после сообщений о "минировании"

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Пять торговых центров в Москве проверяют после анонимных сообщений с угрозами взрыва. Об этом ТАСС в пятницу сообщил источник в экстренных службах.

"Неизвестный сообщил о том, что пять торговых центров в разных округах столицы заминированы. Специалисты выехали на места, информация проверяется", - сказал собеседник агентства, добавив, что некоторые из них эвакуированы в целях безопасности.

Ранее в пятницу сообщалось, что специалисты оперативных служб проверяют все магазины "Ашан" в Москве и Московской области после поступившего сообщения с угрозой взрыва. При этом заведения работают в штатном режиме. Кроме того, в Москве также "заминированы" несколько больниц, в том числе роддомы. Эвакуация людей там не проводилась.

Волна "минирований" началась в городах России в ноябре 2019 года. Неизвестные отправляют письма по электронной почте с информацией об угрозах взрывов в судах, школах, торговых центрах, магазинах, вузах. С марта 2020 года начали поступать сообщения об угрозах взрывов на бортах самолетов. Все сообщения оказались ложными, ФСБ России сообщала о блокировке пяти иностранных ресурсов, с которых они поступали.