Три человека погибли в массовом ДТП под Воронежем

ТАСС, 7 августа. Три человека погибли, еще четверо получили травмы различной степени тяжести при столкновении четырех автомобилей на трассе Рамонь - Сенное в Воронежской области. Об этом ТАСС в пятницу сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД по ВО Наталья Куликова.

"Сегодня в 15:25 в Рамонском районе на 4-м км автодороги Рамонь - Сенное столкнулись четыре автомобиля - две Lada Granta, Mitsubishi ASX и Lada Kalina. В результате ДТП три человека погибли, четверо госпитализированы в медицинское учреждение", - сообщила собеседница агентства.

Полиция устанавливают все обстоятельства происшествия.