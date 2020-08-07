Самолет SSJ-100 рейсом Ставрополь - Москва подал сигнал тревоги

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Самолет Sukhoi Superjet подал сигнал тревоги во время полета из Ставрополя в Москву. Об этом ТАСС сообщил источник в авиационных службах.

"Самолет SSJ-100 рейсом Ставрополь - Москва за полчаса до посадки в Шереметьево подал сигнал тревоги и стал снижаться. По предварительным данным, причиной подачи сигнала стала возможная техническая неисправность", - сказал собеседник агентства.

Сейчас самолет летит на высоте чуть более 3 тыс. метров. Его посадка ожидается в 16:49 мск.