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Взрыв в порту Бейрута

В Ливане сообщили, что взрыв в Бейруте повредил четыре больницы

Глава профсоюза врачей страны Шараф Абу Шараф также отметил, что до медучреждений города пока не дошла доставленная в Ливан из-за рубежа гуманитарная помощь

ТАСС, 7 августа. Четыре медицинских учреждения получили повреждения в результате взрыва в Бейруте. Об этом сообщил в пятницу глава профсоюза врачей Ливана Шараф Абу Шараф в комментарии телеканалу Sky News Arabia.

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"Четыре больницы в Бейруте получили серьезные повреждения в результате взрыва. Мы нуждаемся в материальной поддержке и помощи. Не хватает лекарств", - подчеркнул Абу Шараф. Он также добавил, что до медучреждений Бейрута пока не дошла доставленная в Ливан из-за рубежа гуманитарная помощь.

Мощный взрыв на складе в порту Бейрута прогремел 4 августа. Взрывной волной уничтожены и повреждены десятки домов, более 300 тыс. человек остались без крова. Погибли по меньшей мере 154 человека, пострадали около 5 тыс., десятки числятся пропавшими без вести. По данным МВД Ливана, причиной трагедии стало произошедшее во время сварочных работ возгорание свыше 2,7 тыс. тонн аммиачной селитры, конфискованной таможенными службами шесть лет назад.

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ЛиванВзрыв в порту Бейрута
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