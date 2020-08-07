Главу исполкома Тукаевского района Татарстана перевели под домашний арест

КАЗАНЬ, 7 августа. /ТАСС/. Верховный суд Татарстана изменил меру пресечения на домашний арест руководителю исполнительного комитета (орган местного самоуправления) Тукаевского муниципального района республики, ставшему фигурантом уголовного дела о мошенничестве. Об этом в пятницу ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Все верно, изменена на домашний арест", - сказала собеседница агентства. Ранее мужчине избрали меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца.

28 июля пресс-служба следственного управления СК РФ по Татарстану сообщила о задержании 40-летнего руководителя исполкома Тукаевского муниципального района по подозрению в совершении преступления по ч. 1 ст. 286 УК РФ ("Превышение служебных полномочий"), ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество").

Следствие полагает, что в 2018 году директор ООО "Тукай тепло-газ", являющийся депутатом совета Нижнесуыксинского сельского поселения Тукаевского района и депутатом совета Тукаевского муниципального района, потребовал изготовить документы с недостоверными данными о производстве работ по благоустройству территории ряда сельских поселений района в виде обрезки и побелки деревьев. Подписав документы, он отдал их главе исполкома района. По указанию последнего их подписали руководители исполкомов сельских поселений. На основании недостоверных документов директор "Тукай тепло-газ" получил более 1,5 млн рублей, уточнили в ведомстве.