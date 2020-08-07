Кипр направил в Ливан данные с допроса экс-владельца судна, доставившего селитру в Бейрут

НИКОСИЯ, 7 августа. /Корр. ТАСС Максим Рыжков/. Кипрская полиция передала в Ливан письмо с ответами предпринимателя Игоря Гречушкина, являющегося бывшим владельцем судна Rhosus, которое в 2014 году доставило в морской порт Бейрута аммиачную селитру, сдетонировавшую шесть лет спустя при взрыве в ливанской столице. Об этом сообщили корреспонденту ТАСС в пятницу в пресс-службе Главного управления полиции Республики Кипр.

"Хотели бы сообщить вам, что вчера мы получили запрос от представительства Интерпола в Бейруте с перечнем конкретных вопросов в отношении взорвавшегося груза. Сотрудники кипрской полиции нашли 43-летнего мужчину, который проживает на Кипре, и попросили его ответить на эти вопросы. Вчера поздно вечером кипрская полиция отправила через представительство Интерпола в Никосии в бейрутское представительство этой организации сообщение с его [опрошенного лица] ответами", - информировали в пресс-службе.

Также было подчеркнуто, что на данном этапе кипрская полиция "не может предоставить больший объем информации" по данной теме, так как "правоохранительные органы Ливана все еще продолжают следствие" по делу о взрыве.