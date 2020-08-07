Информация о минировании объектов в Московском регионе оказалась ложной

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Специалисты не нашли взрывоопасных предметов на территории объектов, в которых в течение дня сообщалось об угрозе взрыва. Об этом ТАСС в пятницу сообщил источник в правоохранительных органах.

"В настоящее время проверка объектов завершена. Взрывоопасные предметы и взрывчатые вещества не обнаружены. Информация о минировании оказалась ложной", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что специалисты оперативных служб проверяют все магазины "Ашан" в Москве и Московской области, а также несколько столичных больниц и пять столичных торговых центров после сообщений об угрозе взрыва.

Волна "минирований" началась в городах России в ноябре 2019 года. Неизвестные отправляют письма по электронной почте с информацией об угрозах взрывов в судах, школах, торговых центрах, магазинах, вузах. С марта 2020 года начали поступать сообщения об угрозах взрывов на бортах самолетов. Все сообщения оказались ложными, ФСБ России сообщала о блокировке пяти иностранных ресурсов, с которых они поступали.