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Президентские выборы в Белоруссии - 2020
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Главу штаба кандидата в президенты Белоруссии Черечня арестовали на 10 суток

Суд признал Николая Лысенкова виновным в нарушении порядка проведения массовых мероприятий

МИНСК, 7 августа. /ТАСС/. Суд Столбцовского района (Минская область) признал в пятницу Николая Лысенкова, возглавляющего предвыборный штаб кандидата в президенты Белоруссии Сергея Черечня, виновным в нарушении порядка проведения массовых мероприятий и назначил ему 10 суток ареста. Об этом сам Черечень сообщил в распространенном видеообращении.

"Судебное решение - 10 суток ареста. Вы прекрасно понимаете, в какой стране мы живем и какие методы нынешняя власть использует против альтернативных кандидатов", - отметил Черечень.

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БелоруссияПрезидентские выборы в Белоруссии - 2020
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