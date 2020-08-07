Главу штаба кандидата в президенты Белоруссии Черечня арестовали на 10 суток

МИНСК, 7 августа. /ТАСС/. Суд Столбцовского района (Минская область) признал в пятницу Николая Лысенкова, возглавляющего предвыборный штаб кандидата в президенты Белоруссии Сергея Черечня, виновным в нарушении порядка проведения массовых мероприятий и назначил ему 10 суток ареста. Об этом сам Черечень сообщил в распространенном видеообращении.

"Судебное решение - 10 суток ареста. Вы прекрасно понимаете, в какой стране мы живем и какие методы нынешняя власть использует против альтернативных кандидатов", - отметил Черечень.