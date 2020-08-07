Суд заключил под стражу бывшего проректора МГУ Гришина

ТАСС, 7 августа. Суд в Саранске избрал меру пресечения в виде заключения под стражу для бывшего проректора МГУ им. Ломоносова Алексея Гришина, подозреваемого в преднамеренном банкротстве. Об этом сообщается в пятницу на сайте СК РФ.

"Сегодня судом удовлетворено ходатайство следователя следственных органов Следственного комитета России по Республике Мордовия об избрании Алексею Гришину меры пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.

Ранее в пресс-службе Следственного комитета РФ сообщили, что соучредитель компании "Инвест-Альянс" Алексей Гришин задержан и доставлен в Саранск для проведения следственных мероприятий по уголовному делу о преднамеренном банкротстве.

Суть дела

По данным СК, к январю 2018 года у ООО "СДС-Управление строительства", входившей в "Инвест-Альянс", образовалась кредиторская задолженность на сумму более 180 млн рублей. С целью преднамеренного банкротства руководство компании по фиктивным основаниям заключило договор цессии, согласно которому право требования ранее образовавшегося долга с ООО "Мордовдевелопмент" в размере более 865 млн рублей получала другая коммерческая организация. В дальнейшем ООО "Мордовдевелопмент" передало в собственность этой коммерческой организации простые векселя на сумму более 894 млн рублей. В действительности никаких реальных финансово-хозяйственных взаимоотношений между данными организациями не было.

Арбитражный суд Мордовии признал ООО "СДС-Управление строительства" банкротом, в связи с чем кредиторам компании причинен крупный ущерб на общую сумму около 183 млн рублей.

Следственные органы предъявили Гришину обвинение в хищении денежных средств, выделенных на строительство объектов "Республиканский перинатальный центр" и "Стадион водных видов спорта". В результате бюджету Республики Мордовия был причинен ущерб в общей сумме более четырех миллионов рублей. Кроме того, по данным ведомства, Гришин совместно с директором ООО "СДС-Управление строительства" передали начальнику ГКУ "Управление капитального строительства Республики Мордовия" взятку в виде бытовой техники и мебели на общую сумму около двух миллионов рублей за лоббирование интересов ООО "СДС-Управление строительства" при заключении государственных контрактов.

В должности проректора МГУ по общим вопросам Гришин проработал с осени 2019 года по 28 июля 2020 года.