В Нигере 19 человек погибли в результате сильных дождей и наводнений

ПРЕТОРИЯ, 7 августа. /ТАСС/. По меньшей мере 19 человек погибли в южных и центральных районах Нигера за последние 24 часа в результате проливных дождей, вызвавших наводнения. Об этом сообщило в пятницу агентство AFP со ссылкой на местные власти.

"За сутки выпало 16,4 сантиметра осадков, погибли люди, нанесен значительный материальный ущерб", - заявил губернатор центральной области Тихуа Мусса Абдурахаман. Он отметил, что произошел сильный разлив реки Нигер.

В свою очередь правительство страны объявило, что из-за наводнений 53 тысячи человек лишились значительной части собственности, сильно пострадали 6,2 тыс. домохозяйств. Метеорологическая служба Нигера предупредила население, что в ближайшие дни ливни продолжатся.

Наряду с Нигером мощные циклоны принесли сильные дожди в Судан и Южный Судан. Так, в восточных районах Южного Судана из-за наводнений 150 тыс. человек лишись жилья. Вышедший из берегов Голубой Нил, в свою очередь, затопил ряд районов суданской столицы, города Хартума.