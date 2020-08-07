Водителя фуры приговорили к четырем годам за гибель людей при обрушении моста в Приморье

ТАСС, 7 августа. Водителя большегруза, который обрушил мост в Приморье, попытавшись проехать по нему с грузом более чем в 2,5 раза больше разрешенного, приговорили к четырем годам лишения свободы. Он стал виновником ДТП, в котором погибла женщина с ребенком, сообщило МВД региона.

"В Приморье вынесен приговор в отношении водителя большегруза, по вине которого погибла женщина и ее малолетняя дочь. Суд назначил ему за содеянное 4 года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении, лишил его права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами", - говорится в сообщении.

Следствие и суд установили, что водитель управлял большегрузом с прицепом, груженым картофелем. Он достоверно знал, что вес автопоезда более 53 тонн, но попытался проехать по мосту, рассчитанном на нагрузку 20 тонн, о чем сообщал знак перед въездом. Мост обрушился, большегруз откатился назад и прижал к опоре моста следующий за ним автомобиль Mazda Demio. Женщина-водитель и ее дочь 2015 года рождения погибли на месте.