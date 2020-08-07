Судья из Казани получила условный срок за мошенничество

УЛЬЯНОВСК, 7 августа. /ТАСС/. Cудья Ново-Савиновского районного суда города Казани в пятницу приговорена к 1,5 года лишения свободы условно за получение 50 тыс. рублей взамен на обещания помочь при рассмотрении апелляции. Об этом говорится в сообщении, распространенном прокуратурой региона.

В апреле 2019 года сообщалось, что председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин возбудил уголовное дело в отношении судьи Ново-Савиновского районного суда города Казани Марины Фирсовой по ч. 2 ст. 291.1 УК РФ ("Посредничество во взяточничестве").

"[Cудья Ново-Савиновского районного суда города Казани Республики Татарстан] признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, лицом с использованием своего служебного положения"), однако приговорена судом лишь к 1,5 года лишения свободы условно с лишением права занимать должности в судебной системе и в правоохранительных органах Российской Федерации сроком на два года", - отмечается в сообщении.

При этом прокуратура Ульяновской области настаивала на назначении наказания в виде трех лет колонии общего режима с лишением права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления, связанные с осуществлением функций представителя власти, на три года и лишением квалификационного класса судьи. Надзорное ведомство намерено подать апелляцию на приговор.

Установлено, что весной 2017 года судье Ново-Савиновского районного суда города Казани стало известно о подаче местным жителем апелляционной жалобы на решение мирового судьи об изменении размера алиментов на содержание несовершеннолетнего. Женщина незаконно получила 10 мая 2017 года от представителя жены указанного мужчины 50 тыс. рублей за помощь в процессе. При этом она не собиралась пытаться влиять на процесс рассмотрения жалобы.