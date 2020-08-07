Минздрав Ливана опубликовал список жертв взрыва в Бейруте. Россиян в нем нет

БЕЙРУТ, 7 августа. Министерство здравоохранения Ливана распространило в пятницу полный список жертв взрыва в порту Бейрута, граждан РФ в нем нет. Список опубликован на официальном сайте ведомства.

Что известно о взрыве в порту Бейрута

Министерство также сообщило, что жертвами стали граждане шести иностранных государств, национальная принадлежность еще 19 погибших пока не установлена.

Ранее сообщалось, что трагедия унесла жизни 154 человек, однако ведомство в своем списке публикует информацию о 152 погибших. В числе погибших восемь сирийцев, шесть граждан Бангладеш, трое филиппинцев, австралиец, пакистанец и египтянин. Все остальные жертвы - ливанцы. В списке также указаны названия больниц, куда доставлены тела.

Мощный взрыв на складе в порту Бейрута произошел 4 августа. Взрывной волной уничтожены и повреждены десятки домов, более 300 тыс. человек остались без крова. Погибли по меньшей мере 154 человека, пострадали около 5 тыс., десятки числятся пропавшими без вести.

По данным МВД Ливана, причиной трагедии стало произошедшее во время сварочных работ возгорание свыше 2,7 тыс. тонн аммиачной селитры, конфискованной таможенными службами шесть лет назад.