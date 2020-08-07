Минздрав Ливана опубликовал список жертв взрыва в Бейруте. Россиян в нем нет

БЕЙРУТ, 7 августа. Министерство здравоохранения Ливана распространило в пятницу полный список жертв взрыва в порту Бейрута, граждан РФ в нем нет. Список опубликован на официальном сайте ведомства.
Министерство также сообщило, что жертвами стали граждане шести иностранных государств, национальная принадлежность еще 19 погибших пока не установлена.
Ранее сообщалось, что трагедия унесла жизни 154 человек, однако ведомство в своем списке публикует информацию о 152 погибших. В числе погибших восемь сирийцев, шесть граждан Бангладеш, трое филиппинцев, австралиец, пакистанец и египтянин. Все остальные жертвы - ливанцы. В списке также указаны названия больниц, куда доставлены тела.
Мощный взрыв на складе в порту Бейрута произошел 4 августа. Взрывной волной уничтожены и повреждены десятки домов, более 300 тыс. человек остались без крова. Погибли по меньшей мере 154 человека, пострадали около 5 тыс., десятки числятся пропавшими без вести.
По данным МВД Ливана, причиной трагедии стало произошедшее во время сварочных работ возгорание свыше 2,7 тыс. тонн аммиачной селитры, конфискованной таможенными службами шесть лет назад.