Число погибших при столкновении четырех автомобилей под Воронежем выросло до четырех

ТАСС, 7 августа. Количество погибших в столкновении четырех автомобилей на трассе Рамонь - Сенное в Воронежской области выросло с трех до четырех, еще шесть человек пострадали. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Воронежской области.

"В Рамонском районе сотрудники полиции устанавливают обстоятельства ДТП с четырьмя погибшими и шестью пострадавшими", - сказано в сообщении.

По данным полиции, 38-летний водитель автомашины Lada Granta, житель Рамонского района, двигаясь со стороны села Березово в сторону поселка ВНИИС нарушил правила расположения транспортного средства на проезжей части и столкнулся с автомобилем Lada Kalina под управлением 38-летней жительницы Липецкой области и двигающимися за ней машинами Lada Granta под управлением 50-летнего жителя Воронежа и Mitsubishi ASX под управлением 37-летнего воронежца.

Ранее начальник пресс-службы ГУ МВД по ВО Наталья Куликова сообщала ТАСС, что три человека погибли, еще четверо получили травмы различной степени тяжести в ДТП.

По данному факту полицейскими проводится проверка.