Интерпол не будет комментировать запросы о бывшем владельце судна Rhosus Гречушкине

ПАРИЖ, 7 августа. /ТАСС/. Интерпол не станет комментировать запросы о предпринимателе Игоре Гречушкине, бывшем владельце судна Rhosus, которое в 2014 году доставило в морской порт Бейрута аммиачную селитру. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе международной полицейской организации.

"Если полиция любой из 194 стран - членов Интерпола обменивается информацией с генеральным секретариатом в Лионе по поводу расследований или отдельных лиц, то такая информация остается собственностью этой страны", - указали в организации. По словам ее представителя, "Интерпол не комментирует конкретные дела или ситуацию с отдельными лицами, за исключением особых обстоятельств и с одобрения соответствующего государства".

В штаб-квартире Интерпола в Лионе отметили, что в каждой стране, входящей в организацию, "есть национальное центральное бюро Интерпола, которое полностью укомплектовано, управляется национальными властями и действует в контакте с другими бюро и генеральным секретариатом".

"В Ливане национальное центральное бюро в Бейруте подчиняется Генеральной дирекции Сил внутренней безопасности [Ливана], поэтому мы советуем связаться с ливанскими властями по данному запросу", - заявил представитель Интерпола.

В пятницу в пресс-службе Главного управления полиции Республики Кипр корреспонденту ТАСС сообщили, что полиция страны передала в Ливан письмо с ответами Гречушкина в соответствии с полученным ранее запросом от представительства Интерпола в Бейруте, в котором был указан перечень конкретных вопросов о взорвавшейся аммиачной селитре. Сотрудники полиции нашли 43-летнего мужчину, который проживает на Кипре, и попросили его ответить на эти вопросы. В четверг его ответы были направлены в бейрутское представительство Интерпола.