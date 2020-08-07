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Источник: вице-президент гильдии продюсеров России Глухов погиб в поселке Новый свет

В правительстве Крыма уточнили, что Виктор Глухов упал со скалы, делая фото во время прогулки по "Тропе Голицына"
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© Валерий Шарифулин/ТАСС, архив

ТАСС, 7 августа. Вице-президент гильдии продюсеров России Виктор Глухов погиб в поселке Новый Свет в Крыму. Об этом сообщил в пятницу ТАСС источник в правительстве Республики Крым.

"В Крыму при посещении поселка Новый Свет погиб вице-президент гильдии продюсеров России Виктор Глухов. Проходя по знаменитому туристическому маршруту "Тропа Голицына", он в момент фотографирования не удержался на краю скалы и упал, получив травмы, не совместимые с жизнью", - отметил собеседник агентства.

По словам источника, в Крым Глухов приехал для выступления перед молодыми кинематографистами, которые собрались на профильном форуме, проходящем рядом с Судаком.

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