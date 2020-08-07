Директора УК задержали по делу о гибели ребенка на детской площадке в Астрахани

АСТРАХАНЬ, 7 августа. /ТАСС/. Следователи в Астрахани задержали директора управляющей компании, которая отвечает за обслуживание придомовой территории, где на детской площадке погиб 11-летний ребенок. Ее подозревают в выполнении работ и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, сообщается на сайте СК РФ в пятницу.

"В настоящее время по подозрению в совершении указанного преступления задержана директор управляющей компании, отвечающей за обслуживание придомовой территории, где погиб ребенок. Решается вопрос об избрании ей меры пресечения", - говорится в сообщении.

Ранее следственное управление СК по Астраханской области возбудило уголовное дело, в рамках него в администрациях Астрахани и Ленинского района прошли обыски, допрошены представители районной администрации и жильцы домов, во дворе которых произошла трагедия, а также назначена строительно-техническая экспертиза.

"По результатам проведенных мероприятий следствием будет дана правовая оценка действиям должностных лиц, контролирующих техническое состояние детской площадки, на предмет халатности", - отметили в пресс-службе.