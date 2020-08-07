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Дело об убийстве ребенка в Саратове

Обвиняемый в убийстве 9-летней девочки в Саратове частично отказался от признания вины

По словам представительницы потерпевшей стороны Александры Бакшеевой, Михаил Туватин ранее решил согласиться со всем, чтобы ему не задавали лишних вопросов

ТАСС, 7 августа. Обвиняемый в убийстве и насилии над 9-летней девочкой в Саратове Михаил Туватин, который в рамках судебного следствия признал вину по всем статьям, отказался признать вину по статье о действиях сексуального характера с применением насилия. Об этом ТАСС сообщила представительница потерпевшей стороны Александра Бакшеева.

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"Сегодня [в суде] он отказался признавать вину по ст. 132 УК РФ ("Действия сексуального характера с применением насилия в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста"). Сказал, что [ранее] решил согласиться со всем, чтобы ему не задавали лишних вопросов", - сказала Бакшеева.

Семья убитой девочки, как сообщала ТАСС Бакшеева, отказалась заявлять в рамках дела гражданский иск.

Лиза пропала 9 октября прошлого года, ее искали почти двое суток, в ночь на 11 октября ее нашли мертвой. 

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РоссияСаратовская областьДело об убийстве ребенка в Саратове
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