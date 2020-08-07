На Ставрополье "КамАЗ" въехал в газопровод

СТАВРОПОЛЬ, 7 августа. /ТАСС/. Автомобиль "КамАЗ" въехал в газопровод в селе Верхняя Татарка на Ставрополье вечером в пятницу. Произошла утечка газа, в результате газоснабжение отключено почти у 200 абонентов, сообщили журналистам в пресс-службе краевого ГУ МЧС.

"В 21:10 мск в дежурную смену поступило сообщение, что в селе Верхняя Татарка водитель грузового автомобиля "КамАЗ" не справился с управлением и допустил столкновение с линией газопровода. На месте работают все экстренные службы. Проводится работа по устранению утечки газа. В зоне отключения около 200 абонентов частного сектора", - говорится в сообщении.

По предварительным данным ГУ МЧС, в результате аварии пострадал один человек - водитель грузовика, он доставлен в центральную районную больницу.

Для устранения последствий происшествия специалисты провели аварийное отключение газоснабжения на четырех улицах села с населением около 6 тыс. человек. Социально значимых объектов в зоне отключения нет. Восстановить подачу газа планируется днем 8 августа.