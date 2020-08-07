В Тамбове умерла в больнице пострадавшая в ДТП с автобусом

ТАСС, 7 августа. Женщина, получившая травмы при столкновении большегрузного автомобиля с пассажирским автобусом в Тамбове, умерла в больнице. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Тамбовской области.

По данным пресс-службы ГИБДД по региону, в результате ДТП, которое произошло в пятницу, получили травмы и были госпитализированы пять человек, трое находились в тяжелом состоянии.

"Деблокированная женщина скончалась в больнице", - проинформировали в пресс-службе.

Столкновение произошло на пересечении улиц Рылеева и бульвара Энтузиастов в Тамбове. По предварительным данным, фура пыталась проскочить на красный свет и въехала в заднюю правую часть автобуса.