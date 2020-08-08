Вертолет МЧС вылетел на поиски яхты, пропавшей в акватории Хабаровского края

ХАБАРОВСК, 8 августа. /ТАСС/. Вертолет Ми-8 Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС России вылетел на поиски пропавшей в Советско-Гаванском районе яхты "Барыня", сообщила в субботу пресс-служба регионального ГУ МЧС. Это стало возможным после улучшения погоды в районе поиска.

"В 10:02 (03:02 мск) 8 августа 2020 года из Хабаровска в Советско-Гаванский район вылетел вертолет Ми-8 Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС России. На его борту спасатели Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России. Они проведут авиаразведку, осмотр побережья и морской акватории в поисках парусной яхты "Барыня", - говорится в сообщении.

Пропавшая в море в Советско-Гаванском районе Хабаровского края частная яхта не выходит на связь несколько дней, ранее ее поиски с воздуха не велись из-за плохой погоды. По данным администрации района, на борту находились два человека, по информации Сахалинского морского спасательного координационного подцентра - три.

По предварительным данным, судно пропало 31 июля в акватории Татарского пролива при движении из поселка Нельма в Советскую Гавань. При поступлении сообщения о происшествии дежурный капитан Морского спасательного координационного центра оповестил проходящие мимо этого района суда для попутного поиска.

В Хабаровском крае с начала недели отмечалось ухудшение погодных условий. В районе Советской Гавани в пятницу лил дождь, скорость ветра достигала 18 м/с. Сегодня там малооблачно, ветер около 1 м/с.