СМИ: в Южной Корее четыре человека погибли в результате оползня

ТАСС, 8 августа. Четыре человека погибли в Южной Корее в результате оползня, вызванного сильными дождями, еще один числится пропавшим без вести. Об этом в субботу сообщило агентство Yonhap.

По его данным, инцидент произошел вечером в пятницу в уезде Коксон, расположенном в 400 км к югу от Сеула. В результате оползня под землей оказались пять домов. Около 30 жителей округи были эвакуированы в ближайшую школу.

В четверг агентство Yonhap также сообщало, что по меньшей мере шесть человек пропали без вести после опрокидывания их лодок во время спуска воды с дамбы на фоне аномально сильных ливней.

Обрушившиеся на Корейский полуостров ливни за последнее время стали причиной гибели 16 человек в Южной Корее. Более 1,6 тыс. граждан были вынуждены эвакуироваться в безопасные районы. Затоплены или повреждены по меньшей мере 5 тыс. зданий, под водой оказалось более 8 тыс. га сельскохозяйственных угодий. Частично закрыты железнодорожные линии и автомобильные магистрали.