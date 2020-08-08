В Самаре загорелись жилой дом и хозпостройки

ТАСС, 8 августа. Жилой дом и надворные постройки горят в Железнодорожном районе Самары на площади 500 кв. м. Об этом ТАСС в субботу сообщили в пресс-службе МЧС России.

Информация о пожаре на улице Железноводской, 23 поступила в 03:50 (02:50 мск). "В 03:54 (02:54 мск) по прибытии к месту вызова установлено, что происходит горение жилого дома и надворных построек на общей площади 250 кв. метров, объявлен повышенный ранг вызова - пожар № 2. По состоянию на 04:27 (03:27 мск) площадь пожара составила 500 кв. метров", - сказали в пресс-службе.

В МЧС отметили, что погибших и пострадавших в результате пожара нет, эвакуация людей не проводилась. Для ликвидации привлекли 57 человек и 15 единиц техники.