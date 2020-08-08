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СК возбудил еще одно дело за публикацию фото Гитлера на сайте проекта "Бессмертный полк"

Это уже десятое уголовное дело, возбужденное СК РФ за публикацию фотографий нацистов во время акции

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Следственный комитет (СК) России возбудил еще одно уголовное дело после размещения фотографий нацистов во время акции "Бессмертный полк онлайн". Об этом ТАСС сообщила в субботу официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

"Житель Воронежа Александр Хорошильцев не позднее 4 мая 2020 года разместил на сайте "Банк памяти" фотографию Адольфа Гитлера для трансляции на сайте "Бессмертный полк России", подписав ее "Шикльгрубер Адольф Алоисович". В отношении Хорошильцева возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 354.1 УК РФ ("Реабилитация нацизма")", - сказала Петренко.

По ее словам, следователи допросили подозреваемого и изъяли у него электронные носители информации.

Это уже десятое уголовное дело, возбужденное Следственным комитетом РФ за публикацию фотографий нацистов во время акции "Бессмертный полк" в мае этого года. Ранее фигурантами уголовных дел стали Даниил Симонов и Даниил Шестаков из Перми, Андрей Шабанов из Самары, Денис Воронцов из Волгограда, Вячеслав Круглов из Ульяновска и Мухаммед эль-Айюби из Казани, а также житель Якутии, фамилию которого в СК не сообщили. В Ульяновский областной и Пермский краевой суды были направлены дела в отношении Симонова и Круглова. В СК также информировали о завершении расследования дела в отношении эль-Айюби.

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