Один человек погиб, шестеро госпитализированы после ДТП в Самарской области

ТАСС, 8 августа. ДТП с участием двух легковых автомобилей и грузовика произошло в Волжском районе Самарской области. В результате аварии один человек погиб, шестеро, в том числе трое детей, получили травмы, сообщили ТАСС в субботу в пресс-службе ГУ МВД по региону.

ДТП произошло в 21:20 по местному времени 7 августа на 54-м километре автодороги Самара - Большая Черниговка.

"Водитель автомобиля Datsun не выбрал безопасную дистанцию и столкнулся с автомобилем Hyundai Solaris, который ехал впереди него. В результате столкновения машина Hyundai выехала на встречную полосу и столкнулась с грузовиком Volvo. Водитель Hyundai скончался на месте происшествия. Пассажиры - женщина 1986 года рождения, девочки 2017 и 2020 годов рождения и мальчик 2018 года рождения госпитализированы", - отметили в пресс-службе.

Водителя и пассажира Datsun после осмотра медики отпустили домой.

В настоящее время сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства аварии.