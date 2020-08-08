СМИ: на месте жесткой посадки самолета в Индии обнаружили бортовые самописцы

НЬЮ-ДЕЛИ, 8 августа. /ТАСС/. Поисковая группа обнаружила поздно вечером бортовые самописцы с пассажирского самолета авиакомпании Air India Express, который совершил в пятницу жесткую посадку в индийском городе Кожикоде (штат Керала), в результате которой погибли 20 человек. Как сообщает в субботу телеканал NDTV, самописцы были извлечены минувшей ночью.

По данным телеканала, обнаружены бортовые регистраторы полетной и речевой информации.

Поздно вечером в пятницу в Кожикоде прибыла группа специалистов из Главного управления гражданской авиации Индии для расследования обстоятельств случившегося.

Как сообщает в субботу газета Hindustan Times, в катастрофе погибли по меньшей мере 20 человек, включая командира корабля и второго пилота. Более 100 человек доставлены в больницы, не менее 20 пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

Самолет Boeing-737 летел из Дубая (ОАЭ) в Кожикоде. Рейс выполнялся в рамках программы по возвращению граждан Индии из-за рубежа в период пандемии коронавируса. Из-за сложных погодных условий самолет дважды заходил на посадку. Она происходила во время ливня. При посадке самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, его корпус развалился на две части. На борту лайнера, по данным NDTV, находились 184 пассажира (включая 10 младенцев), два пилота и еще четыре члена экипажа.

Air India Express - дочерняя компания-лоукостер индийского государственного авиаперевозчика Air India.