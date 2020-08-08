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Взрыв в порту Бейрута

Более 60 человек пропали без вести в результате взрыва в Бейруте

Число погибших достигло 154, включая 25 человек, чьи личности еще не установлены
Описание
© Максим Григорьев/ТАСС

ТАСС, 8 августа. Министерство здравоохранения Ливана сообщило, что в результате взрыва в порту Бейрута без вести пропали более 60 человек. Об этом представитель ведомства заявил в субботу Agence France-Presse.

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"Число погибших достигло 154, включая 25 человек, чьи личности еще не установлены. Кроме того, более 60 человек по-прежнему числятся пропавшими без вести", - приводит агентство слова представителя ливанского минздрава.

Мощный взрыв на складе в порту Бейрута прогремел 4 августа. Взрывной волной уничтожены и повреждены десятки домов, более 300 тыс. человек остались без крова. Погибли по меньшей мере 154 человека, пострадали около 5 тыс. По данным МВД Ливана, причиной трагедии стало произошедшее во время сварочных работ возгорание свыше 2,7 тыс. тонн аммиачной селитры, конфискованной таможенными службами шесть лет назад.

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ЛиванВзрыв в порту Бейрута
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