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Четыре человека погибли в ДТП в Новосибирской области

В результате происшествия еще два человека пострадали

НОВОСИБИРСК, 8 августа. /ТАСС/. Грузовик и легковой автомобиль столкнулись в субботу в Новосибирской области, в результате ДТП погибли четыре человека, еще двое пострадали. Об этом сообщила пресс-служба областного ГУ МВД России.

"По предварительной информации, водитель 1976 года рождения на автомобиле Hino Ranger выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем Mazda Premacy. В результате ДТП от полученных травм скончались четыре человека из автомобиля Mazda: мужчина, женщина, шестилетний ребенок и водитель, пострадали женщина и 12-летняя девочка, также находившиеся в этом автомобиле", - сообщили в пресс-службе.

Пострадавших госпитализировали. На месте ДТП работают сотрудники полиции, устанавливаются обстоятельства аварии.

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